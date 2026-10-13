Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leistbares Wohnen

Trotz wachsendem Angebot steigen Mieten im Ländle

Vorarlberg
13.10.2026 15:35
Vorarlberg ist ein teures Pflaster.
Vorarlberg ist ein teures Pflaster.(Bild: Dietmar Stiplovsek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Wohnungsangebot in Vorarlberg wächst und trotzdem sinken die Mieten nicht – das zeigt eine aktuelle Analyse von ImmoScout24. Der SPÖ-Landesversitzende Mario Leiter fordert die schwarz-blaue Landesregierung dazu auf, in Sachen leistbares Wohnen endlich in die Gänge zu kommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gemäß der Analyse des Portals ImmoScout24 ist das Angebot an Mietobjekten im Ländle seit Anfang des Jahres um 37 Prozent gestiegen, mehr als in jedem anderen Bundesland. Im selben Zeitraum haben aber auch die Mietpreise um zwei Prozent auf durchschnittlich 19,5 Euro pro Quadratmeter zugelegt. Für 70 Quadratmeter Wohnfläche fallen damit in Vorarlberg rund 1362 Euro Bruttomiete an, das sind 240 Euro mehr als der österreichische Schnitt. Bei SPÖ-Klubobmann Mario Leiter, seines Zeichens auch Wohnsprecher der Roten, läuten angesichts der nach wie vor angespannten Lage alle Alarmglocken: „Diese Zahlen sind einmal mehr ein Beleg dafür, dass es in Vorarlberg an leistbaren Wohnungen fehlt. Es wird zwar mehr Wohnraum geschaffen, aber nicht in dem Bereich, der dringend gebraucht wird. Es wird also ganz offensichtlich am Bedarf vorbeigebaut.“

Zitat Icon

Es wird zwar mehr Wohnraum geschaffen, aber nicht in dem Bereich, der dringend gebraucht wird. Es wird also ganz offensichtlich am Bedarf vorbeigebaut.

Mario Leiter, SPÖ-Klubobmann

Landeshauptmann soll seine Verantwortung im Land wahrnehmen
Mario Leiter nimmt in diesem Zusammenhang besonders Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in die Pflicht: „Anstatt sich mit Bundesthemen wie einer Senkung der Strafmündigkeit zu beschäftigen, sollte sich der Landeshauptmann um jene Themen kümmern, die tatsächlich in seiner Kompetenz liegen. Leistbaren Wohnraum für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zu schaffen, gehört definitiv dazu.“ Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum sei für immer mehr Menschen mittlerweile zu einer Existenzfrage geworden, betont Leiter. „Auch, weil gerade im gemeinnützigen Wohnbau nach wie vor viel zu wenig gebaut wird. Und das ist ein Bereich, in dem die Landesregierung die Zügel in der Hand hat und durchaus etwas bewegen kann.“

Lesen Sie auch:
Vogewosi-Gebäude in Lustenau: Leistbarer Wohnraum ist in Vorarlberg knapp.
Keine einzige Übergabe
„Wohnen 550“: Umsetzung im Schneckentempo
17.07.2026
Vorarlberger Landtag
Grüner Antrag für leistbares Wohnen abgeschmettert
06.05.2026

ÖVP und FPÖ lehnen Verankerung im Raumplanungsgesetz ab
Die SPÖ hat erst kürzlich im Landtag gefordert, leistbares Wohnen im Raumplanungsgesetz zu verankern. Von den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ wurde dieser Vorstoß jedoch abgelehnt. Leiter hat dafür kein Verständnis: „Wir wissen, dass leistbarer Wohnraum fehlt. Wir wissen, dass Grundstücke ein zentraler Engpass sind. Und wir wissen, dass der gemeinnützige Wohnbau wesentlich mehr leisten könnte. Von Seiten der Landesregierung fehlt es aber immer noch an der nötigen politischen Konsequenz, entsprechende Schritte zu setzen.“ Die Landesregierung müsse endlich erkennen, dass die Zeit dränge, so Leiter, zumal es 2000 neue gemeinnützige Wohnungen pro Jahr brauche, damit der Bedarf an leistbarem Wohnraum hierzulande langfristig gedeckt werden könne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
13.10.2026 15:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
5° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 16°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
5° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
124.543 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
121.286 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
84.412 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
312 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
233 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
180 mal kommentiert
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Mehr Vorarlberg
OGH bestätigt Urteil
Enkelinnen missbraucht: Ex-Polizist schuldig
Leistbares Wohnen
Trotz wachsendem Angebot steigen Mieten im Ländle
Betrieb eingestellt
Die Spielgruppe Zottelbär ist insolvent
Gemeinsame Initiative
Ländle-Firmen machen sich für Bahnausbau stark
Sport Tv Logo
Erster Liga-Doppelpack
So ist Ousmane Diawara Altachs heißeste Tor-Aktie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf