Trotz wachsendem Angebot steigen Mieten im Ländle

Gemäß der Analyse des Portals ImmoScout24 ist das Angebot an Mietobjekten im Ländle seit Anfang des Jahres um 37 Prozent gestiegen, mehr als in jedem anderen Bundesland. Im selben Zeitraum haben aber auch die Mietpreise um zwei Prozent auf durchschnittlich 19,5 Euro pro Quadratmeter zugelegt. Für 70 Quadratmeter Wohnfläche fallen damit in Vorarlberg rund 1362 Euro Bruttomiete an, das sind 240 Euro mehr als der österreichische Schnitt. Bei SPÖ-Klubobmann Mario Leiter, seines Zeichens auch Wohnsprecher der Roten, läuten angesichts der nach wie vor angespannten Lage alle Alarmglocken: „Diese Zahlen sind einmal mehr ein Beleg dafür, dass es in Vorarlberg an leistbaren Wohnungen fehlt. Es wird zwar mehr Wohnraum geschaffen, aber nicht in dem Bereich, der dringend gebraucht wird. Es wird also ganz offensichtlich am Bedarf vorbeigebaut.“