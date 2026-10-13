Enkelinnen missbraucht: Ex-Polizist schuldig

Strafe noch nicht fix

In seinem Beschluss stellte der OGH lediglich kleinere Zitierfehler im Urteil richtig, diese hatten aber keinen Einfluss auf die eigentliche Entscheidung. Während der Schuldspruch nun fix ist, muss über das genaue Ausmaß der Haftstrafe noch verhandelt werden. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen das Urteil berufen. Das Oberlandesgericht Innsbruck wird nun über das endgültige Strafmaß entscheiden.