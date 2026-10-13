Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft

Damit will sich das Bildungsministerium nicht zufrieden geben: Das BVwG sei in seiner Entscheidung nicht weiter darauf eingegangen, dass im Schulalltag ohne Mitwirken der Schüler nicht festgestellt werden könne, ob eine rechtswidrige Aufnahme gemacht wird und dadurch Mitschüler und Lehrkräfte in ihren Rechten beeinträchtigt werden. Das betonte das Ressort in einer Stellungnahme. „Ein effektiver Rechtsschutz dieser ist daher nicht möglich.“ Die Bildungsdirektion hat deshalb eine außerordentliche Revision erhoben. Wird sie zugelassen, wandert der Fall vor den Verwaltungsgerichtshof.