Wann wird Mordverdächtiger aus Spanien überstellt?

Sechs Wochen nach dem Mord an Sonja K. in Vöcklabruck wurde ein Verdächtiger in Spanien festgenommen. Dort wartet der Beschuldigte nun auf seine Überstellung nach Österreich. Aber das könnte noch mehrere Wochen dauern. Die „Krone“ kennt die möglichen Szenarien.
Wenn er will, kann er schon in ein paar Tagen im Welser Gefängnis „einziehen“. Wenn er nicht will, kann es noch etwa zwei Monate dauern, ehe ein Mordverdächtiger aus Spanien nach Oberösterreich überstellt wird.
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