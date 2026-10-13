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FAN.at Spiel der Runde

Darum fehlte der Kennelbach-Obmann in Thüringen

Vorarlberg
13.10.2026 07:25
Kennelbacher Jubel: In der 1. Landesklasse liegt man nach neun Runden auf Tabellenrang vier.
Kennelbacher Jubel: In der 1. Landesklasse liegt man nach neun Runden auf Tabellenrang vier.(Bild: Verein)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Im Vorarlberger FAN.at-Spiel der Runde kam es am vergangenen Wochenende in der 1. Landesklasse zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Thüringen und dem FC Kennelbach – mit dem besseren Ende für die Gäste. Nicht dabei: Kennelbach-Obmann Kurt Tritscher, der aus gutem Grund fehlte.

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Der 75-Jährige feierte mit seiner Gattin Maria Luise den 51. Hochzeitstag – die sogenannte „Weidenhochzeit“. „Meine Frau ist wegen dem Fußball oft alleine, da habe ich diesen Tag lieber mit ihr verbracht als nach Thüringen zu fahren“, sagt Tritscher, der schon fast ein Leben lang beim FC Kennelbach tätig ist. Seit zehn Jahren ist er Obmann, davor war er sportlicher Leiter. „Ich bin auf der Suche nach einem Nachfolger. Es ist an der Zeit, dass jüngere Leute kommen und neue Ideen einbringen. Aber es ist gar nicht so leicht, Funktionäre zu finden“, weiß Tritscher.

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Der Obmann wünscht sich nichts sehnlicher als die Rückkehr seines FC Kennelbach in höhere Ligen. „Das wird nicht einfach. Derzeit setzen wir auf drei Routiniers. Nach dem Rücktritt einiger Spieler haben wir eine ganz junge Mannschaft, die zweifelsfrei Potenzial hat. Sollte sie zusammenbleiben, haben wir eine gute Zukunft vor uns.“

Aufstieg trotz Umbruch
Jung, dynamisch und erfolgreich ist auch das Motto des unterlegenen FC Thüringen, der sich in einer ähnlichen Situation wie Kennelbach befindet. „Wir hatten vor zwei Jahren einen großen Umbruch, sind trotzdem aufgestiegen. Wir haben die Vereinsphilosophie auch danach nicht verändert. Alle Spieler sind gleichgestellt, bekommen die gleiche Prämie. Das Trainingslager im Winter übernimmt aber der Klub“, sagt der Thüringens sportlicher Leiter Aaron Witwer. 

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