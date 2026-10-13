Darum fehlte der Kennelbach-Obmann in Thüringen

Der 75-Jährige feierte mit seiner Gattin Maria Luise den 51. Hochzeitstag – die sogenannte „Weidenhochzeit“. „Meine Frau ist wegen dem Fußball oft alleine, da habe ich diesen Tag lieber mit ihr verbracht als nach Thüringen zu fahren“, sagt Tritscher, der schon fast ein Leben lang beim FC Kennelbach tätig ist. Seit zehn Jahren ist er Obmann, davor war er sportlicher Leiter. „Ich bin auf der Suche nach einem Nachfolger. Es ist an der Zeit, dass jüngere Leute kommen und neue Ideen einbringen. Aber es ist gar nicht so leicht, Funktionäre zu finden“, weiß Tritscher.