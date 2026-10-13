Torrausch, Elfer-Frust und ein Bier zum Schluss

Ein souveräner ASK, ein folgenschwerer Patzer in Tainach/Haimburg und ein hitziges Duell mit drei Freistoßtreffern! Im Kärntner Unterhaus ging es wieder ordentlich zur Sache. Dazu gibt’s die Auflösung unseres Tippspiels und ein neues Rätsel beim Video der Woche.
Im Spiel der Runde der 1. Klasse Ost ließ der ASK Klagenfurt gegen Sittersdorf wenig anbrennen. Bereits in der sechsten Minute wurde Fabio Primik-Graf im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Senijad Ibricic eine Minute später zur frühen Führung. Primik-Graf legte anschließend selbst nach und stellte noch vor der Pause auf 2:0. Die Gäste aus Sittersdorf blieben offensiv weitgehend harmlos, hatten aber in der 71. Minute Pech, als Bojan Canacevic nur die Stange traf. Dominik Killar machte in der 79. Minute endgültig alles klar, ehe Joker Sohel Rahimi, erst fünf Minuten zuvor eingewechselt, in der 89. Minute nach einem Konter den Schlusspunkt zum 4:0 setzte. Während Sittersdorfs Benjamin Lamzari vor allem die fehlende Überzeugung vor dem gegnerischen Tor bemängelte, zeigten sich ASK-Torschütze Killar und Teamkollege Semin Osmanovic mit der Leistung zufrieden.
Ein Blackout, ein Tor und ein gehaltener Elfer
Ein einziger folgenschwerer Fehler entschied das Duell zwischen der SG Tainach/Haimburg und St. Paul in der 1. Klasse Ost. Bereits in der sechsten Minute leistete sich Haimburgs Defensivspieler Pascal Pekart einen folgenschweren Aussetzer und servierte Medin Mehmedovic den Ball praktisch auf dem Silbertablett. Der St. Pauler ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte mit seinem zehnten Saisontreffer das entscheidende 1:0. Die große Chance auf den Ausgleich bot sich den Hausherren in der 66. Minute vom Elfmeterpunkt. Doch Johannes Sadnik scheiterte an St. Pauls Schlussmann Dominik Messner, der damit zum Matchwinner avancierte. Während Haimburg-Torhüter Bernhard Kügele das derzeit fehlende Spielglück beklagte, durften Daniel Perlinger und David Streit aufseiten der Gäste über drei wichtige Punkte jubeln.
Drei Freistoßtreffer und ein hitziges Finale
Bei der Begegnung zwischen ASK Klagenfurt 1B und Eberndorf war zunächst Geduld gefragt. Erst nach der Pause nahm die Partie richtig Fahrt auf - dafür aber mit reichlich Zündstoff! In der 50. Minute gingen die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Munir Swed konnte nach einem weiteren ruhenden Ball und anschließendem Gestocher für die jungen Klagenfurter noch ausgleichen. Doch Eberndorf hatte die passende Antwort parat: Matthias Kulterer in der 61. und Lucas Petritsch in der 67. Minute versenkten jeweils einen direkten Freistoß und sorgten für den 3:1-Endstand. In der Schlussphase kochten die Emotionen schließlich über. Nach einer Tätlichkeit gab es auf beiden Seiten Rot, dazu kassierte ein ASK-Spieler noch Gelb-Rot. Während Eberndorfs Matthias Reinwald beim Interview genüsslich an seinem Bier nippte und zufrieden Bilanz zog, war die Enttäuschung bei den ASK-Youngsters Matija Furlan und Aldin Pehlic deutlich größer.
Tippspiel: Vier Richtige reichen nicht!
Auch unser Tippspiel sorgte wieder für Gesprächsstoff. In der Vorwoche hatten sich unser Experte Gunter und Austria-Klagenfurt-Spielerin Sophie Verbnjak bei ihren Prognosen zur Kärntner Frauen-Großfeldliga ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Die vermeintlich einfachen Tipps entpuppten sich allerdings als kniffliger als gedacht: Von fünf Partien wurden insgesamt nur vier richtig vorhergesagt. Gunter bekommt deshalb gleich die nächste Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Und auch unsere Zuschauer sind wieder gefragt: Schickt uns eure Tipps über unsere bekannten Social-Media-Kanäle und fordert unsere Experten heraus! Wer beweist das bessere Gespür für das Kärntner Unterhaus?
Mitgeraten wird bis zum Schluss
Den Abschluss bildet traditionell unser Video der Woche. Wieder gilt es, genau hinzusehen, mitzurätseln und herauszufinden, was hinter der gezeigten Szene steckt. Ob unser Experte diesmal den richtigen Riecher beweist oder die Zuschauer schneller sind? Die Auflösung gibt’s wie gewohnt im Sportstudio.
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