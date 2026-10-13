Torrausch, Elfer-Frust und ein Bier zum Schluss

Drei Freistoßtreffer und ein hitziges Finale

Bei der Begegnung zwischen ASK Klagenfurt 1B und Eberndorf war zunächst Geduld gefragt. Erst nach der Pause nahm die Partie richtig Fahrt auf - dafür aber mit reichlich Zündstoff! In der 50. Minute gingen die Gäste durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Munir Swed konnte nach einem weiteren ruhenden Ball und anschließendem Gestocher für die jungen Klagenfurter noch ausgleichen. Doch Eberndorf hatte die passende Antwort parat: Matthias Kulterer in der 61. und Lucas Petritsch in der 67. Minute versenkten jeweils einen direkten Freistoß und sorgten für den 3:1-Endstand. In der Schlussphase kochten die Emotionen schließlich über. Nach einer Tätlichkeit gab es auf beiden Seiten Rot, dazu kassierte ein ASK-Spieler noch Gelb-Rot. Während Eberndorfs Matthias Reinwald beim Interview genüsslich an seinem Bier nippte und zufrieden Bilanz zog, war die Enttäuschung bei den ASK-Youngsters Matija Furlan und Aldin Pehlic deutlich größer.