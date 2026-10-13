Ländle-Firmen machen sich für Bahnausbau stark

Die international tätigen Vorarlberger Paradeunternehmen plädieren in einem gemeinsamen Schreiben für eine rasche Beseitigung der bestehenden Engpässe und eine ernsthafte und ergebnisoffene Prüfung unterirdischer Lösungen für jene Bereiche, in denen eine oberirdische Erweiterung mit erheblichen Eingriffen in Siedlungsraum und Lebensqualität verbunden wäre. Konkret geht es um den kapazitätserhöhenden Ausbau der Bahnverbindung zwischen Wolfurt und der deutschen Staatsgrenze. Das eingleisige Nadelöhr zwischen Bregenz und Lochau müsse überwunden werden, für den sensiblen Siedlungs- und Landschaftsraum entlang des Bodenseeufers soll im dicht besiedelten Abschnitt eine unterirdische Lösung, etwa als Unterflurtrasse entlang des Seeufers oder als Tunnel durch den Pfänder, geprüft werden. Das Ziel müsse eine „leistungsfähige Bahnverbindung für Personen- und Güterverkehr sein, die den Anforderungen von Wirtschaft, Bevölkerung und grenzüberschreitender Mobilität gerecht wird“.