„Fridays for Future“ ruft zu Protestkundgebung auf

Nachdem es in letzter Zeit um die Vorarlberger Regionalgruppe von „Fridays for Future“ ruhig geworden war, will die Klimaschutz-Organisation nun neu durchstarten – und ruft für Mitte Oktober zur Demonstration auf.
Fridays For Future ruft zur Klima-Protestkundgebung auf. Am 16.Oktober sollen in zahlreichen Städten Österreichs „tausende Menschen auf die Straße“ gehen, wie es in einer Aussendung heißt. Auch in Bregenz soll demonstriert werden, die Vorarlberger Regionalgruppe „Fridays for Future“ hat sich neu aufgestellt. Der vergangene Sommer habe Spuren hinterlassen und dürfe nicht vergessen werden, denn der nächste „Sommer“ ohne Abkühlung würde mit Sicherheit kommen.
„Fahrplan gegen die Wand“
Scharf kritisiert wird von „Fridays for Future“ auch der aktuelle Entwurf zur Naturschutzgesetz-Novelle, diese sei „ein weiterer Fahrplan gegen die Wand“, den man nicht akzeptieren dürfe.
Gefordert werden „angemessene politische Antworten auf den Hitze-Katastrophen-Sommer“ und eine klimagerechte Zukunft. Die Kundgebung geht am Freitag ab 16 Uhr am Bregenzer Kornmarktplatz über die Bühne.
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