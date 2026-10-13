„Fridays for Future“ ruft zu Protestkundgebung auf

Fridays For Future ruft zur Klima-Protestkundgebung auf. Am 16.Oktober sollen in zahlreichen Städten Österreichs „tausende Menschen auf die Straße“ gehen, wie es in einer Aussendung heißt. Auch in Bregenz soll demonstriert werden, die Vorarlberger Regionalgruppe „Fridays for Future“ hat sich neu aufgestellt. Der vergangene Sommer habe Spuren hinterlassen und dürfe nicht vergessen werden, denn der nächste „Sommer“ ohne Abkühlung würde mit Sicherheit kommen.