Massive Sicherheitslücken in Datentransfer-Apps

In allen untersuchten Datenmigrations-Apps von den sieben Android-Herstellern Google, Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Huawei und Honor fand das Team Schwachstellen, die es ihnen als Angreifer erlaubten, die Übertragung zu manipulieren oder mitzulesen. Sie mussten sich lediglich in Funkreichweite der Geräte befinden – in Innenräumen sind das etwa 20 bis 45 Meter. Mit günstiger Ausrüstung für weniger als 100 Euro konnten sie so den Datentransfer belauschen. Besonders Orte, an denen täglich viele neue Handys eingerichtet werden, wie Elektronikfachgeschäfte oder Mobilfunk-Shops, wären für solche Angriffe prädestiniert.