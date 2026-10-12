Sechs Wochen nach Mord ist Verdächtiger in Haft

Ein Fahndungserfolg gelang sechs Wochen nach dem Mord an einer 53-Jährigen in Vöcklabruck. Ein Verdächtiger, der von Anfang an im Visier der Polizei war, konnte nun im Ausland festgenommen werden. Er soll nun nach Österreich ausgeliefert werden, wurde bisher aber noch nicht befragt.
Sechs Wochen nachdem am 1. September spielende Kinder im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau eine Frauenleiche mit Stichverletzungen gefunden haben, gibt es einen Verdächtigen. Die Person befinde sich im Ausland in Haft, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels am Montag. Erst nach der Auslieferung würde es nähere Details geben.
Ermittlungen sind noch am Laufen
Bei der Getöteten handelt es sich um eine 53-Jährige aus Laakirchen (Bezirk Gmunden), die zuletzt im offenen Bereich der Psychiatrie im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck untergebracht war. Als sie von einem „üblichen und geplanten Ausgang“ nicht zurückgekehrt sei, habe man die Polizei informiert, hieß es seitens des Spitalsträgers.
Zurückhaltende Informationen
Die Obduktion hatte ein Fremdverschulden durch Stiche bestätigt. Der Fundort soll auch der Tatort gewesen sein. Mehr wurde in den vergangenen Wochen aus ermittlungstaktischen Gründen von der Staatsanwaltschaft, die wegen Mordverdachts ermittelt, nicht bekannt gegeben. Auch jetzt ist man noch zurückhaltend, da der Verhaftete noch nicht ausgeliefert wurde.
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