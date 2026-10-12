Sechs Wochen nach Mord ist Verdächtiger in Haft

Zurückhaltende Informationen

Die Obduktion hatte ein Fremdverschulden durch Stiche bestätigt. Der Fundort soll auch der Tatort gewesen sein. Mehr wurde in den vergangenen Wochen aus ermittlungstaktischen Gründen von der Staatsanwaltschaft, die wegen Mordverdachts ermittelt, nicht bekannt gegeben. Auch jetzt ist man noch zurückhaltend, da der Verhaftete noch nicht ausgeliefert wurde.