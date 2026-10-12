VW stürzt ab – schlimmster Einbruch seit 2022!

Die Sparte lieferte 19.900 Fahrzeuge aus – ein Plus von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit konnte sie den Absatzrückgang aus dem ersten Halbjahr mehr als ausgleichen. Zuletzt habe der US-Markt eine starke Belebung der Kundennachfrage gezeigt. An der Börse reagierten Anleger gelassen auf die schwachen Absatzzahlen. Die Aktien des Volkswagen-Konzerns legten im frühen Handel um gut ein Prozent zu.