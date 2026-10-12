Ronaldo: „Ich bin der Beste der Geschichte, Punkt“

„Die Zahlen sprechen für sich“

Bis zur prestigeträchtigen 1000-Tore-Marke fehlen dem Angreifer damit nur noch 20 Treffer. An seiner Einschätzung, wer der Größte aller Zeiten ist, würde allerdings auch eine geringere Ausbeute nichts ändern. „Ich bin der Beste der Geschichte, Punkt. Die Zahlen sprechen für sich. Wenn ich die Marke von 1000 Toren erreiche, wäre das fantastisch und ein Ziel. Aber ich denke nicht langfristig“, betonte Ronaldo. Selbst wenn seine Karriere mit lediglich „920, 925 oder 930“ Toren zu Ende gegangen wäre, würde er sich demnach an der Spitze der Fußballgeschichte sehen.