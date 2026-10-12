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Nach Portugal-Wirbel

Ronaldo: „Ich bin der Beste der Geschichte, Punkt“

Fußball International
12.10.2026 13:59
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

An Selbstvertrauen mangelt es Cristiano Ronaldo bekanntlich nicht! Der portugiesische Superstar sieht sich weiterhin als besten Fußballer aller Zeiten ...

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„Die Menschen würdigen meine aktuelle Form und meine Tore nicht ausreichend“, erklärte Ronaldo in einem Interview mit CNN. Dabei sprechen seine Statistiken durchaus für sich: In bislang 1337 Profispielen erzielte der Portugiese beeindruckende 980 Treffer.

„Die Zahlen sprechen für sich“
Bis zur prestigeträchtigen 1000-Tore-Marke fehlen dem Angreifer damit nur noch 20 Treffer. An seiner Einschätzung, wer der Größte aller Zeiten ist, würde allerdings auch eine geringere Ausbeute nichts ändern. „Ich bin der Beste der Geschichte, Punkt. Die Zahlen sprechen für sich. Wenn ich die Marke von 1000 Toren erreiche, wäre das fantastisch und ein Ziel. Aber ich denke nicht langfristig“, betonte Ronaldo. Selbst wenn seine Karriere mit lediglich „920, 925 oder 930“ Toren zu Ende gegangen wäre, würde er sich demnach an der Spitze der Fußballgeschichte sehen.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Fünfmal zum Weltfußballer gekürt
Wer tatsächlich der beste Kicker aller Zeiten ist, bleibt freilich Ansichtssache. Neben Ronaldo werden in dieser Diskussion vor allem Lionel Messi, Diego Maradona und Brasiliens Legende Pele genannt. An Erfolgen mangelt es dem Portugiesen jedenfalls nicht. 2016 krönte er sich mit seiner Nationalmannschaft zum Europameister, fünfmal gewann er die Champions League. Zudem wurde er fünfmal als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet.

Wirbel um Portugal-Abgang
Abseits seiner Torjagd sorgte Ronaldo zuletzt allerdings für reichlich Schlagzeilen. Nach Unstimmigkeiten mit Teamchef Jorge Jesus hatte der Offensivstar das Camp der portugiesischen Nationalmannschaft eigenmächtig verlassen. Der nationale Fußballverband FPF reagierte darauf mit einer vorläufigen Suspendierung.

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Auslöser war ein Zerwürfnis mit Jesus, dem Ronaldo vorwirft, eine ihm gegebene Zusage nicht eingehalten zu haben. Zwar schloss der 41-Jährige einen Rücktritt aus dem Nationalteam zuletzt aus, seine weitere Zukunft im Portugal-Trikot soll er jedoch von einem Trainerwechsel abhängig machen.

Für seinen überraschenden Abgang nach dem 2:1-Erfolg in der Nations League gegen Norwegen entschuldigte sich Ronaldo mittlerweile schriftlich bei seinen Mitspielern. Auch die portugiesischen Fans bat er um Verzeihung.

Die Jagd nach dem 1000. Karriere-Tor soll jedenfalls weitergehen ...

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