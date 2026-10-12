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Nackt-Panne! Tom Welling zeigt versehentlich ALLES

Society International
12.10.2026 14:22
Tom Welling begeisterte einst als Clark Kent in „Smallville“ seine Fans. Jetzt sorgt der ...
Tom Welling begeisterte einst als Clark Kent in „Smallville“ seine Fans. Jetzt sorgt der Schauspieler mit einem Nackt-Hoppala für Aufsehen.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Eigentlich wollte Tom Welling seinen Fans nur die Aussicht aus seinem Hotelzimmer in New York zeigen. Doch die scheinbar harmlose Aufnahme von der Skyline des Big Apples entpuppte sich als riesengroße Nackt-Panne!

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„Hello NYCC“, schrieb Tom Welling am Wochenende an seine Fans auf Instagram. Dazu postete er ein Foto in seine Storys, das auf den ersten Blick völlig harmlos wirkte und die Skyline von New York zeigte. 

Hose vergessen!
Aufgenommen hatte der einstige „Smallville“-Schönling die Aufnahme von seinem Hotelzimmer aus. Und offenbar war der 49-Jährige von seinem Ausblick selbst so überwältigt, dass er glatt ein wichtiges Detail vergessen hatte – nämlich seine Hose!

Tom Welling war zum anstehenden 25-Jahr-Jubiläum von „Smallville“ auf der Comic Con in New York ...
Tom Welling war zum anstehenden 25-Jahr-Jubiläum von „Smallville“ auf der Comic Con in New York zu Gast. Rund um seinen Auftritt sorgte er mit einem pikanten Schnappschuss für Aufsehen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Eugene Gologursky)

Beim genaueren Hinschauen stellten die Fans nämlich schnell fest: Welling stand pudelnackert vor der Fensterscheibe, in der sich alles, und zwar wirklich ALLES, spiegelte.

Huch-Foto machte Runde im Netz
Ganze zehn Stunden war der Nackt-Schnappschuss online, bis der Schauspieler sein freizügiges Hoppala erkannte und das Bild aus seinen Storys löschte. Eindeutig zu spät!

Denn das unbeabsichtigte Nackt-Foto machte bereits im Netz die Runde – unzensiert, versteht sich! Weshalb wir das Foto hier auch nicht zeigen können.

Tom Welling ließ als junger Clark Kent in der Serie „Smallville“ Teenie-Herzen schmelzen.
Tom Welling ließ als junger Clark Kent in der Serie „Smallville“ Teenie-Herzen schmelzen.(Bild: APA-Images / Mary Evans / DC COMICS)

„Smallville“-Kollege erlaubt sich frechen Scherz
Und während die Fans im Netz zwischen Erstaunen und Belustigung schwankten, konnte es sich Ex-„Smallville“-Kollege Michael Rosenbaum, der in der Teenie-Serie als Lex Luthor zu sehen war, nicht verkneifen, sich über Wellings Nackerpatzl-Fauxpas lustig zu machen.

Und postete ebenfalls ein Foto, das ihn in einer Fensterscheibe gespiegelt zeigt. Im Gegensatz zu Welling trägt sein Serien-Kumpel aber immerhin eine Unterhose. 

Das freche Foto seines „Smallville“-Kollegen teilte Welling schließlich in seiner ...
Das freche Foto seines „Smallville“-Kollegen teilte Welling schließlich in seiner Instagram-Story.(Bild: instagram.com/tomwelling)

Und der Ex-„Smallville“-Star? Der nahm‘s mit Humor und teilte den frechen Seitenhieb seines Kollegen in seiner Instagram-Story!

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Warum Welling überhaupt in New York war? Gemeinsam mit seinen „Smallville“-Kollegen trat er auf der Comic Con auf, um das bevorstehende 25-Jahr-Jubiläum der Kultserie zu feiern. Von 2001 bis 2011 wurden zehn Staffeln der Serie rund um den jungen Clark Kent gedreht. 

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