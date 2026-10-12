Nackt-Panne! Tom Welling zeigt versehentlich ALLES

„Smallville“ feiert Jubiläum

Warum Welling überhaupt in New York war? Gemeinsam mit seinen „Smallville“-Kollegen trat er auf der Comic Con auf, um das bevorstehende 25-Jahr-Jubiläum der Kultserie zu feiern. Von 2001 bis 2011 wurden zehn Staffeln der Serie rund um den jungen Clark Kent gedreht.