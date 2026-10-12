Sensation-Aus für Alcaraz: Zverev wird Nummer eins

Große Überraschung beim ATP-1000er-Turnier in Shanghai: Spaniens Topstar Carlos Alcaraz muss früh die Koffer packen! Damit ist nun auch fix, dass der Deutsche Alexander Zverev spätestens zum Saisonende die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste sein wird!
Alcaraz musste sich im Sechzehntelfinale von Shanghai dem Belgier Zizou Bergs überrschand mit 5:7 und 6:7 geschlagen geben.
Durch das vorzeitige Aus von Alcaraz und Ben Shelton wird Zverev die neue Nummer eins. Der amerikanische US-Open-Finalist Shelton hatte zuvor gegen den Franzosen Arthur Gea verloren. Als einzigem Deutschen bei den Männern ist dies bisher Boris Becker gelungen.
Aktuell führt Jannik Sinner die Rangliste noch an, doch der Südtiroler hat aufgrund von anhaltenden Knieproblemen vorzeitig sein Saisonende erklärt und wird seine gute Punkte-Ausbeute aus dem Vorjahr nicht verteidigen können.
Krönung bei Erste Bank Open?
Überholt Zverev Sinner schon in Wien? Dafür müsste er das aktuell laufende Masters-Turnier in Shanghai gewinnen und in Wien Ende Oktober bis ins Halbfinale kommen. Auch ein Finaleinzug in der chinesischen Metropole und der Titelgewinn in Österreichs Hauptstadt würden genügen.
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