Sensation-Aus für Alcaraz: Zverev wird Nummer eins

Krönung bei Erste Bank Open?

Überholt Zverev Sinner schon in Wien? Dafür müsste er das aktuell laufende Masters-Turnier in Shanghai gewinnen und in Wien Ende Oktober bis ins Halbfinale kommen. Auch ein Finaleinzug in der chinesischen Metropole und der Titelgewinn in Österreichs Hauptstadt würden genügen.