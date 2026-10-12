Astro-Ausblick: Darum misstrauen wir oft dem Guten

Endlich läuft es einmal gut und trotzdem fragen wir uns, wo der Haken ist. Warum fällt es uns oft so schwer, positive Entwicklungen einfach anzunehmen? Die Sterne stehen diese Woche günstig und machen Mut, neue Chancen zu nutzen, Vertrauen zu fassen und an wichtigen Vorhaben dranzubleiben. Doch nicht nur beruflich und persönlich könnte sich etwas bewegen: Auch in der Liebe können alte Gefühle wieder an die Oberfläche kommen. Astrologin Astrid erklärt, welche Energien die neue Woche prägen und warum wir dem Guten ruhig öfter eine Chance geben dürfen.
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