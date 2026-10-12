Mobility Center soll Parkproblem am Bahnhof lösen

Der Gestaltungsbeirat und die Stadtplanung Klagenfurt haben das Projekt positiv beurteilt. Auch von politischer Seite in Stadt und Land erhält das Vorhaben Unterstützung. Die Einreichplanung steht bevor. Der Baustart ist für 2027 vorgesehen, spätestens bis zum Jahr 2028 soll das mehrstöckige Areal fertig sein. 2030 ist der 27,3 Kilometer lange Semmering-Basistunnel fertig. Dann rollen noch mehr Bahngäste aus der Steiermark und Wien an, ist das Mobility Center mehr als gefragt.