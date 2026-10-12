Touristen-Hotspot in Paris komplett abgebrannt

Älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris

Der 1615 gegründete Marché des Enfants Rouges war der älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris und stand seit 1982 unter Denkmalschutz. Seinen Namen verdankt er den roten Kitteln, die von den Kindern eines naheliegenden Waisenhauses getragen wurden, das Marguerite de Navarre, die Schwester des französischen Königs François I., im 16. Jahrhundert gegründet hatte.