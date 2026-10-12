Alles „zerstört“
Touristen-Hotspot in Paris komplett abgebrannt
In Paris ist ein Touristen-Hotspot abgebrannt: Der Marché des Enfants rouges wurde in der Nacht auf Montag „komplett zerstört, alle Stände sind abgebrannt, die Metallstruktur ist eingestürzt“, so Feuerwehrsprecher Pierre de Bouvier.
Etwa 150 Feuerwehrleute waren beim Löscheinsatz in der Nacht zum Montag im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Da der Marché des Enfants rouges inmitten von Wohnhäusern liegt, konnten die Einsatzkräfte nur zu Fuß zum Brandherd vordringen.
Älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris
Der 1615 gegründete Marché des Enfants Rouges war der älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris und stand seit 1982 unter Denkmalschutz. Seinen Namen verdankt er den roten Kitteln, die von den Kindern eines naheliegenden Waisenhauses getragen wurden, das Marguerite de Navarre, die Schwester des französischen Königs François I., im 16. Jahrhundert gegründet hatte.
Einer der besten Streetfood-Märkte der Welt
In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Markt zum Touristenziel, die sich dort an Couscous, Austern oder Smoothies labten. Das Fachmagazin „Food & Wine“ führte den Marché des Enfants rouges auf seiner Liste der besten Streetfood-Märkte der Welt.
saw
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.