Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alles „zerstört“

Touristen-Hotspot in Paris komplett abgebrannt

Ausland
12.10.2026 13:47
Der Marché des Enfants rouges wurde ein Raub der Flammen.
Der Marché des Enfants rouges wurde ein Raub der Flammen.(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Paris ist ein Touristen-Hotspot abgebrannt: Der Marché des Enfants rouges wurde in der Nacht auf Montag „komplett zerstört, alle Stände sind abgebrannt, die Metallstruktur ist eingestürzt“, so Feuerwehrsprecher Pierre de Bouvier. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Etwa 150 Feuerwehrleute waren beim Löscheinsatz in der Nacht zum Montag im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Da der Marché des Enfants rouges inmitten von Wohnhäusern liegt, konnten die Einsatzkräfte nur zu Fuß zum Brandherd vordringen.

Älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris
Der 1615 gegründete Marché des Enfants Rouges war der älteste überdachte Lebensmittelmarkt von Paris und stand seit 1982 unter Denkmalschutz. Seinen Namen verdankt er den roten Kitteln, die von den Kindern eines naheliegenden Waisenhauses getragen wurden, das Marguerite de Navarre, die Schwester des französischen Königs François I., im 16. Jahrhundert gegründet hatte.

Lesen Sie auch:
Enorme Schäden
Feuer in Pariser Rathaus: Turm könnte einstürzen
27.01.2025
Nahe dem Musée d‘Orsay
Feuer in Paris: Stadtpalais wurde Raub der Flammen
06.02.2022

Einer der besten Streetfood-Märkte der Welt
In den vergangenen Jahren entwickelte sich der Markt zum Touristenziel, die sich dort an Couscous, Austern oder Smoothies labten. Das Fachmagazin „Food & Wine“ führte den Marché des Enfants rouges auf seiner Liste der besten Streetfood-Märkte der Welt.

saw

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.10.2026 13:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf