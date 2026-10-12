Motorradfahrer fuhr wegen Eichhörnchen in Graben

Dieser Unfallverursacher wird sich wohl kaum vor Gericht verantworten müssen: Ein 19-jähriger Motorradfahrer gab an, dass er von einem querenden Eichhörnchen abgelenkt wurde und deshalb mit seiner Maschine in den Straßengraben stürzte.
Ein 19-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Perg war am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der L1436 von Waldhausen kommend Richtung B3 unterwegs. In einer Linkskurve wurde der Lenker durch ein Eichhörnchen, das plötzlich die Fahrbahn querte, abgelenkt, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.
Mann mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Amstetten geflogen.
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