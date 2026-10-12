Motorradfahrer fuhr wegen Eichhörnchen in Graben

Ein 19-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Perg war am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der L1436 von Waldhausen kommend Richtung B3 unterwegs. In einer Linkskurve wurde der Lenker durch ein Eichhörnchen, das plötzlich die Fahrbahn querte, abgelenkt, kam rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in den Straßengraben.