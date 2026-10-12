Kelly Osbourne: „Ich habe 13 Kilogramm zugenommen“

Schlimmstes Jahr ihres Lebens

Hinter Kelly liegt nach eigenen Angaben das schlimmste Jahr ihres Lebens. Im Juli 2025 starb ihr Vater Ozzy Osbourne. Außerdem zerbrach die Beziehung zu ihrem Verlobten Sid Wilson, mit dem sie den dreijährigen Sohn Sydney hat. In ihrer tiefsten Krise suchte sie sogar das Grab des verstorbenen Black-Sabbath-Frontmanns auf, um ihn um Hilfe zu bitten. „Ich weiß, das klingt vielleicht esoterisch, aber ich praktiziere oft Kerzenmagie“, erzählte sie. Ihr Vater habe ihr versprochen, ihr Zeichen zu schicken. Sie habe sich innerlich völlig abgestorben gefühlt und nicht gewollt, dass ihr Sohn sie in diesem Zustand erlebe. Am Grab habe sie deshalb eine weiße Kerze angezündet und darauf ihren Wunsch geschrieben: „Bitte hilf mir.“