Minister zu Live-Exekution: „Kein erhöhtes Risiko“

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte angekündigt, die Hinrichtung des verurteilten Attentäters Nidal Hasan durch ein militärisches Erschießungskommando live zu übertragen. In einer offiziellen Mitteilung der US-Armee heißt es, dass diese am 3. Dezember erfolgen solle. Hasan war im Jahr 2013 zum Tode verurteilt worden, weil er auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas 13 Menschen erschossen und rund 30 weitere verletzt hatte.