Schaf-Maskottchen in Neuseeland geht viral

Die Kiwibank reagierte verärgert und ging gegen Online-Postings vor. Die Nutzerinnen und Nutzer mussten das Bild des Schafs wieder entfernen. Allerdings ging der Schuss nach hinten los: Dutzende weitere „Buck“-Beiträge und -Bilder folgten, die Schaf-Memes wurden immer weiter verbreitet. „Wie wäre es, wenn wir alle sagen würden, dass das Kiwibank-Schaf sexy ist? Sie können uns nicht alle einfangen“, kommentierte ein Nutzer.



Hier sehen Sie ein Posting des Fan-Accounts: