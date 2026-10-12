Schaf-Maskottchen in Neuseeland geht viral

In Neuseeland sind Memes mit einem Schaf-Maskottchen einer Bank viral gegangen. „Buck“ war im Sommer als neuer Werbe-Sympathieträger eingeführt worden. Das Schaf mit grüner Wolle wurde allerdings zum Ziel unerwünschter Aufmerksamkheit im Internet, wogegen sich die Bank nun wehrt ...
Sie stört sich vor allem an Postings, die auf „Bucks“ Aussehen anspielen, und spricht von „unanständigen“ Memes. Das Schaf bekam mit „Buck stan“ zum Beispiel einen eigenen Fan-Account auf der Plattform X. Dort ist etwa eine Aufnahme zu sehen, wie das Tier die Haare geschnitten bekommt und tanzen geht. Dazu heißt es, dass die 97 Jahre alte Bank “sexy Tiere“ auf altmodische Weise herstelle.
Die Kiwibank reagierte verärgert und ging gegen Online-Postings vor. Die Nutzerinnen und Nutzer mussten das Bild des Schafs wieder entfernen. Allerdings ging der Schuss nach hinten los: Dutzende weitere „Buck“-Beiträge und -Bilder folgten, die Schaf-Memes wurden immer weiter verbreitet. „Wie wäre es, wenn wir alle sagen würden, dass das Kiwibank-Schaf sexy ist? Sie können uns nicht alle einfangen“, kommentierte ein Nutzer.
Hier sehen Sie ein Posting des Fan-Accounts:
Zensur-Vorwurf
Kiwibank-Sprecher Ben Mabon sagte, dass man es nicht zulassen könne, dass „sexuell freizügige und schädliche Inhalte mit ‘Bucks‘ Bild verbreitet werden“. Die Bürgerrechtsorganisation Free Speech Union teilte hingegen mit, das Urheberrecht schütze ein Markenzeichen nicht davor, „ausgelacht zu werden – nicht einmal von Leuten, die es etwas zu sehr lieben“. Unter Verweis auf Markenschutz „Äußerungen zu entfernen, die einem Unternehmen missfallen“ sei Zensur.
In Neuseeland gibt es mehr Schafe als Menschen. Laut aktuellen Daten kamen im vergangenen Jahr statistisch 4,5 Schafe auf jede Einwohnerin und jeden Einwohner.
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