Für Hochbegabte sollen eigene AHS-Klassen kommen

Vorziehen von Teilen der Matura wird für alle möglich

Bisher gibt es spezielle AHS-Formen für Berufstätige, und zwar als Gymnasium mit Musik-, Sport- oder Englischschwerpunkt oder als Werkschulheim, wo die Absolventinnen und Absolventen zusätzlich ein Handwerk lernen. Einige Elemente aus den bisherigen Schulversuchen sollen künftig an allen Schulen zum Einsatz kommen, darunter das selbstständige Erledigen von Arbeitsaufträgen und das Vorziehen von Teilen der Matura, sobald das entsprechende Fach positiv abgeschlossen ist. Zudem sollen mittlere und höhre Schulen ab der 10. Schulstufe die Anwesenheitsregeln flexibler gestalten dürfen, damit die Jugendlichen zum Beispiel an einem längerfristigen Projekt arbeiten können.