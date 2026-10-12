Prozess gegen Russell Brand beginnt am Mittwoch

Radio-Skandal

Von 2006 bis 2008 moderierte Brand gemeinsam mit Talkmaster Jonathan Ross eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich den Sender verlassen. Dabei hatten sich Brand und Ross mit Schauspieler Andrew Sachs, genauer gesagt, mit Sachs Enkeltochter, einen Spaß erlaubt. Nachdem Sachs für ein geplantes Telefoninterview nicht erreichbar war, hinterließen die beiden Moderatoren einige obszöne Audionachrichten auf dessen privatem Anrufbeantworter.