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Schwere Vorwürfe!

Prozess gegen Russell Brand beginnt am Mittwoch

Society International
12.10.2026 14:09
Sechs Frauen werfen Russell Brand in dem Verfahren, das am Mittwoch beginnt, sexuelle Übergriffe ...
Sechs Frauen werfen Russell Brand in dem Verfahren, das am Mittwoch beginnt, sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor.(Bild: AP/Kin Cheung)
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Von krone.at

Mit der Auswahl der Geschworenen hat am Montag in London ein Vergewaltigungsprozess gegen den britischen Komiker und Schauspieler Russell Brand begonnen. Sechs Frauen werfen ihm in dem Verfahren sexuelle Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Der 51-Jährige weist die Vorwürfe zurück.

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Der Angeklagte erschien zum Prozessauftakt mit Sonnenbrille, grauem Anzug und Seidentuch unter weit geöffnetem weißem Hemd. Die Verhandlungen in dem Prozess sollen am Mittwoch beginnen, das Urteil wird für Mitte Dezember erwartet. 

Schwere Vorwürfe
Neben Vergewaltigung und Missbrauch wird Brand von den betroffenen Frauen emotionale Ausbeutung vorgeworfen. Eine der Frauen gab an, zum Zeitpunkt des Übergriffs erst 16 Jahre alt gewesen zu sein. Russell Brand bestreitet alle strafrechtlich relevanten Vorwürfe vehement und hat auf „nicht schuldig“ plädiert.

So erschien Russell Brand zum Prozessauftakt. Hier können Sie sich durchklicken: 

Gegen den Ex von Katy Perry wurden schwere Vorwürfe erhoben.
Gegen den Ex von Katy Perry wurden schwere Vorwürfe erhoben.(Bild: AP/Kin Cheung)
Russell Brand wirft alle Vorwürfe zurück.
Russell Brand wirft alle Vorwürfe zurück.(Bild: AP/Kin Cheung)
Ehefrau Laura Gallacher hält zu ihrem Mann.
Ehefrau Laura Gallacher hält zu ihrem Mann.(Bild: AP/Kin Cheung)

Zuerst Komiker, dann Verschwörungstheoretiker
Brand hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen, bevor er Moderator beim Musiksender MTV und Gastgeber von Reality-Fernsehserien wurde.

Brand unterstützte früher politische Kampagnen der Linken, vollzog sich aber während der COVID-19-Pandemie einer radikalen Kehrtwende. Er hat sich als konservativer Guru und Verschwörungstheoretiker neu erfunden, ist in der alternativen und rechtsextremen Medienszene tätig.

Über seinen YouTube-Kanal begann er, seine Skepsis gegenüber Impfstoffen, Lockdowns und staatlichen Maßnahmen zu äußern. Als Reaktion auf die schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe im Jahr 2023 schränkten Plattformen wie YouTube die Monetarisierung seiner Kanäle ein. Brand wich daraufhin auf Plattformen wie „X“ aus. 

Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten.
Russell Brand muss sich vor Gericht verantworten.(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Radio-Skandal
Von 2006 bis 2008 moderierte Brand gemeinsam mit Talkmaster Jonathan Ross eine Radiosendung der BBC. Er musste nach einem geschmacklosen Live-Streich den Sender verlassen. Dabei hatten sich Brand und Ross mit Schauspieler Andrew Sachs, genauer gesagt, mit Sachs Enkeltochter, einen Spaß erlaubt. Nachdem Sachs für ein geplantes Telefoninterview nicht erreichbar war, hinterließen die beiden Moderatoren einige obszöne Audionachrichten auf dessen privatem Anrufbeantworter. 

Unter anderem rief Ross dazwischen: „He fucked your granddaughter“ („Er hat deine Enkelin gevögelt“). Dabei spielte er auf eine angebliche Affäre von Brand und Sachs‘ Enkeltochter ab. Brand spann die anzüglichen Kommentare in Reimform weiter. Er sagte zum Beispiel: „It was consensual and she wasn‘t menstrual“ („Es war einvernehmlich und sie hatte keine Menstruation“).

Seine Ehefrau, Laura Gallacher, steht ihrem Mann auch in schweren Zeiten zur Seite.
Seine Ehefrau, Laura Gallacher, steht ihrem Mann auch in schweren Zeiten zur Seite.(Bild: AP/Kin Cheung)

Die Sendung wurde ungeprüft ausgestrahlt, die Empörung war riesig – zahlreiche Beschwerden gingen ein. Brand trat daraufhin zurück, sein Kollege wurde suspendiert, die Senderchefin musste kündigen. 

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Beziehung mit Popstar Katy Perry
Brand war von 2009 bis 2011 mit Sängerin Katy Perry zusammen. Ihre Beziehung dauerte insgesamt etwas mehr als zwei Jahre, wovon sie 14 Monate verheiratet waren. Brand ist seit 2017 mit Laura Gallacher verheiratet, das Paar hat drei Kinder.

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