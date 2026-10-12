40 Mängel! Schrott-Transporter auf der S1 gestoppt

Gebrochene Fahrwerksteile, massive Rostschäden und kaputte Bremsen: Ein Kleintransporter mit rumänischen Kennzeichen war in Wien in einem erschreckenden Zustand unterwegs. Bei der Kontrolle stellten Polizisten insgesamt 40 technische Mängel fest – bei 21 davon bestand Gefahr im Verzug!
Ein wahrer rollender Gefahrenherd auf der S1! Am Vormittag des 5. Oktober wurden Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien auf einen Kleintransporter aufmerksam, der bereits auf den ersten Blick einen desolaten Eindruck machte. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle bestätigte sich der Verdacht: Das Fahrzeug war nicht nur in einem miserablen technischen Zustand, sondern auch um rund eine Tonne überladen.
Zahlreiche schwere Mängel entdeckt
Bei der Vorführung in der Landesfahrzeugprüfstelle kam das ganze Ausmaß ans Licht. Insgesamt 40 Mängel wurden festgestellt, bei 21 davon bestand Gefahr im Verzug.
Besonders alarmierend waren gebrochene und teilweise sogar fehlende Fahrwerksteile. Dazu kamen großflächige Durchrostungen an tragenden Fahrzeugteilen sowie erhebliche Mängel an der Bremsanlage. Auch die Wirkung der Feststellbremse war stark vermindert.
Damit nicht genug: Der Transporter verlor in erheblichem Ausmaß Öl, zudem war die Abgasanlage augenscheinlich manipuliert worden.
Sicherheitsleistung wurde eingehoben
Für den 39-jährigen Lenker war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, die Kennzeichentafeln wurden vorläufig abgenommen. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.
Sowohl der Lenker als auch der Zulassungsbesitzer wurden angezeigt.
Durch das rasche Einschreiten der Beamten konnte eine erhebliche Gefährdung der Verkehrssicherheit verhindert werden.
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