40 Mängel! Schrott-Transporter auf der S1 gestoppt

Damit nicht genug: Der Transporter verlor in erheblichem Ausmaß Öl, zudem war die Abgasanlage augenscheinlich manipuliert worden.

Sicherheitsleistung wurde eingehoben

Für den 39-jährigen Lenker war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, die Kennzeichentafeln wurden vorläufig abgenommen. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.