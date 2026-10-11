120 Dezibel und ein Backflip beim Ringer-Wahnsinn

Am Samstagabend wurde die Mehrzweckhalle in Inzing zum Schauplatz eines Tiroler-Ringkampf-Derbys, das es in sich hatte. Rund 400 heimische Fans waren live vor Ort dabei, als der RSC Inzing gegen die KG Hötting/Hatting auf die Matte stieg. Und die Gastgeber lieferten einen Banger nach dem anderen – nicht nur musikalisch über die Lautsprecher, sondern auch sportlich bei einem Sieg nach dem anderen. Am Ende schickten sie ihre Kontrahenten mit 34:12 nach Hause.