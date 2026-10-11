120 Dezibel und ein Backflip beim Ringer-Wahnsinn

Schrille Pfiffe, packende Duelle und ein Backflip als Belohnung für die Fans. Beim Tiroler Ringer-Derby Inzing gegen Hötting/Hatting wurde sich nichts geschenkt. Am Ende verwandelte sich die Mehrzweckhalle in einen tobenden Hexenkessel.
Am Samstagabend wurde die Mehrzweckhalle in Inzing zum Schauplatz eines Tiroler-Ringkampf-Derbys, das es in sich hatte. Rund 400 heimische Fans waren live vor Ort dabei, als der RSC Inzing gegen die KG Hötting/Hatting auf die Matte stieg. Und die Gastgeber lieferten einen Banger nach dem anderen – nicht nur musikalisch über die Lautsprecher, sondern auch sportlich bei einem Sieg nach dem anderen. Am Ende schickten sie ihre Kontrahenten mit 34:12 nach Hause.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.