Knallharte Abrechnung vor CL-Duell mit dem LASK

Vor dem Champions-League-Duell mit dem LASK herrscht Unruhe beim FC Liverpool: Legende Jamie Carragher fordert nach dem ernüchternden 0:3 gegen Manchester City, Florian Wirtz aus der Startelf zu nehmen!
„Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Es funktioniert nicht mit Florian Wirtz und hat bislang auch nicht funktioniert“, sagte der frühere Verteidiger der „Reds“ bei Sky nach der Topspiel-Niederlage in der Premier League. Wirtz legte im Heimspiel gegen Man City einen unauffälligen Auftritt hin und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.
„Er muss noch so viel mehr leisten, und mir fällt kaum ein Spiel ein, in dem er – nun ja - Liverpool den Sieg beschert hat, in dem er sozusagen der Mann des Spiels war“, sagte Carragher und fügte hinzu: „Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft herausgenommen werden.“ Eine knallharte Abrechnung vor dem Duell mit dem LASK. Der 20-fache englische Meister gastiert am Mittwoch (18.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Champions League bei den Linzern.
„Star der Premier League“ enttäuscht
Wirtz war im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Er sei als „Star der Premier League“ geholt worden, betonte Carragher. Doch von seinen überragenden Statistiken in Leverkusen ist Wirtz bei den Reds weit entfernt. Der 23-Jährige steuerte in bislang 56 Pflichtspiel-Einsätzen sieben Tore und elf Vorlagen bei.
Der 48-jährige Carragher ist überzeugt davon, dass Wirtz auch in Zukunft nicht den Unterschied machen wird. „Er hat mittlerweile 55, 60 Spiele bestritten. Das ist eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändern wird.“
Klopp als Hoffnungsschimmer?
Der ehemalige Abwehrspieler hofft, dass Wirtz unter dem deutschen Bundestrainer Jürgen Klopp zu alter Form finden kann. „Ich habe tatsächlich gesagt, dass die einzige Hoffnung jetzt fast darin besteht, dass Jürgen Klopp ihn unter seine Fittiche nimmt und er sich in Deutschland richtig gut schlägt“, sagte Carragher.
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