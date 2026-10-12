Knallharte Abrechnung vor CL-Duell mit dem LASK

„Er muss noch so viel mehr leisten, und mir fällt kaum ein Spiel ein, in dem er – nun ja - Liverpool den Sieg beschert hat, in dem er sozusagen der Mann des Spiels war“, sagte Carragher und fügte hinzu: „Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft herausgenommen werden.“ Eine knallharte Abrechnung vor dem Duell mit dem LASK. Der 20-fache englische Meister gastiert am Mittwoch (18.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Champions League bei den Linzern.