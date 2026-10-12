14-Jähriger schoss auf drei Personen in Schule

Das hat es mit den Protesten auf sich

Ende vergangener Woche sprach das Bildungsministerium davon, dass inzwischen weniger Schulen von den Protesten betroffen seien. Allerdings hat sich dieser inzwischen auch auf Universitäten und auf die Straße ausgeweitet. Teils kam es am Rande zu Ausschreitungen. Tausende junge Menschen wurden vorübergehend festgenommen. Für Dienstag haben Demonstrantinnen und Demonstranten Protest in der Nähe des Sitzes des Premierministers angekündigt. Sie werfen der Regierung unter anderem vor, keine zufriedenstellende Antwort geliefert zu haben. Man wolle sanierte Schulgebäude, ausreichend Lehrkräfte und ausreichend finanzielle Mittel.