Schülerproteste in Frankreich: Die Gewalt nimmt zu

Premier stellt mehr Geld in Aussicht

Wie der Premier weiters ankündigte, sollte die Einstellung von mehreren Hundert zusätzlichen Mitarbeitern ermöglichen, den Bedarf an den Schulen zu decken. Nach den Herbstferien sollten mehr kurzfristige Vertretungen durch bereits an den Schulen tätige Lehrkräfte möglich werden. Außerdem stellte Lecornu nun doch zusätzliches Geld in Aussicht, nachdem er das zuvor wegen des Sparzwangs ausgeschlossen hatte. Die Regierung werde Änderungsanträge zum Haushalt 2027 einbringen, um bestimmte Vorschläge der Gymnasiasten in konkrete Maßnahmen umzusetzen, insbesondere im Bereich der Vertretungslehrer.