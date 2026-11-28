Wonach Rapid seit 18 Jahren lechzt, das hat Antonin Panenka in Hütteldorf zur Genüge gesammelt: Zwischen 1981 und 1985 jubelte die grün-weiße Legende über fünf Titel (zweimal Meister, dreimal Cup), fiebert nun aus der Heimat Prag mit seinem Ex-Klub mit: „Die bisherige Saison ist ein Traum, hoffentlich erst der Anfang. Ich wünsche mir, dass es so weiter geht.“