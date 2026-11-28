Sollen auch Personen in den Klagenfurter Stadtsenat einziehen dürfen, die nicht zur Gemeinderatswahl antraten? Ja, sagen SPÖ und ÖVP, während FSP und FPÖ den Schritt entschieden ablehnen. Auch die Villacher Stadtregierung sprach sich mehrheitlich gegen eine Änderung aus.
Bisher waren die Regeln klar: Wer einen Sitz im Klagenfurter Stadtsenat – also als Vizebürgermeister oder Stadtrat – will, muss bei der vorherigen Gemeinderatswahl auf der Liste einer Gemeinderats-Partei kandidiert haben. Genau das soll aber nun erweitert werden. Denn SPÖ und ÖVP wollen, dass auch Quereinsteiger ohne Parteizugehörigkeit zu dieser Ehre kommen können, wie die „Krone“ berichtete. Doch hinter der geplanten Änderung steckt noch mehr.
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