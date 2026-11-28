Laute Explosionen durch Böller, verängstigte Hunde und sogar Bedrohungen auf offener Straße in Wien: Jugendliche machen mit Feuerwerkskörpern Jagd auf Autos, Haustierbesitzer leben in Angst. Gegenüber der „Krone“ werden Herrl und Frauerl deutlich: „Es muss sich etwas ändern!“
Noch fünf Wochen bis Silvester. Doch spätestens, wenn es draußen dunkel wird, beginnt für immer mehr Wiener ein Spießrutenlauf. Statt einer entspannten Abendrunde mit dem Hund bestimmen Böller, Knallkörper und die Angst vor den nächsten Detonationen den Alltag.
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