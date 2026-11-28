Millionen gestohlene Passwörter, KI-gestützte Angriffe auf die IT-Infrastruktur der EU oder Cyberattacken auf Kühlsysteme von Supermärkten: Die Gefahr aus dem Netz wird immer größer. Gleichzeitig zeigt sich, wie schnell solche Systeme geknackt werden können. Es müssen aber nicht nur Hacker sein, auch Internetausfall oder ein Blackout können zu ernsthaften Problemen führen. Deswegen will das Burgenland in dieser Frage nichts dem Zufall überlassen, damit Behörden, Einsatzorganisationen und kritische Infrastrukturen selbst unter Extrembedingungen voll handlungsfähig bleiben.