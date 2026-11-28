Wenn die Lichter ausgehen oder ein Cyberangriff erfolgt, will das Burgenland gewappnet sein. Dabei spielen auch Datencenter eine Rolle.
Millionen gestohlene Passwörter, KI-gestützte Angriffe auf die IT-Infrastruktur der EU oder Cyberattacken auf Kühlsysteme von Supermärkten: Die Gefahr aus dem Netz wird immer größer. Gleichzeitig zeigt sich, wie schnell solche Systeme geknackt werden können. Es müssen aber nicht nur Hacker sein, auch Internetausfall oder ein Blackout können zu ernsthaften Problemen führen. Deswegen will das Burgenland in dieser Frage nichts dem Zufall überlassen, damit Behörden, Einsatzorganisationen und kritische Infrastrukturen selbst unter Extrembedingungen voll handlungsfähig bleiben.
Dreistufige Architektur
Das Herzstück dieser Strategie bildet eine dreistufige Sicherheitsarchitektur, die nun im Bereich Oberwart erfolgreich getestet wurde. Erster Teil ist ein komplett autarkes Standalone-Netz, das vollständig im physischen Kontrollbereich der Einsatzlenkung bleibt. Weiters wird auf quantensichere Verschlüsselung gesetzt, um Daten nicht nur vor Hackern, sondern auch vor künftigen Angriffen mithilfe von Quantencomputern zu schützen. Die Übertragungssysteme erfüllen höchste internationale Sicherheitsstandards und sind sogar für den Einsatz im NATO-Sicherheitsumfeld zugelassen. Der dritte Punkt umfasst die Echtzeit-Überwachung der Glasfasernetze.
Ganzheitlicher Ansatz
„Digitale Souveränität bedeutet für uns, die digitale Infrastruktur im Burgenland ganzheitlich zu betrachten. Gerade in Krisensituationen müssen kritische Informationen zuverlässig und geschützt ausgetauscht werden können – dafür schaffen wir heute das Fundament“, betont der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Im Mittelpunkt steht das Zusammenspiel zwischen Breitbandausbau, Green Data Centern und Krisenkommunikation. Im Rahmen der Breitbandkoordination Burgenland soll der Glasfaserausbau mit den Anforderungen an eine krisenfeste Energie- und Datenversorgung verknüpft werden.
Wichtig für die Wirtschaft
„Insbesondere für die Ansiedlung und Weiterentwicklung von Green Data Centern im Burgenland liefert dieser ganzheitliche Ansatz einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Moderne Datencenter benötigen neben erneuerbarer Energie und leistungsfähiger Konnektivität vor allem maximale Ausfallsicherheit. Durch redundante Netzanbindungen, moderne Batteriespeicher und alternative Backup-Lösungen entsteht im Burgenland ein Ökosystem, das höchste Ansprüche an Datenschutz, Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit vereint“, wird in dem Zusammenhang betont. Für Schneemann essenziell für einen modernen Wirtschaftsstandort: „Wer in das Burgenland investiert oder hier lebt, soll sich darauf verlassen können, dass unsere Infrastruktur selbst größten Belastungsproben standhält“, so der Landesrat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.