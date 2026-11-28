GAK-Sportchef Tino Wawra bereitet den Angriff der Roten im Frühjahr vor. So denkt er über Verstärkungen, Rückkehrer, Mentaltraining, den Österreicher-Topf und die Vorbereitung, in der gegen den Lokalrivalen getestet wird.
Einige Fußball-Klubs wie Lokalrivale Sturm, WSG Tirol oder Schlusslicht WAC machen augenblicklich in der Bundesliga schwere Zeiten durch – der GAK ist mit seinem sportlichem Hänger bei Gott nicht alleine, deshalb bemüht sich Sportchef Tino Wawra (während im Umfeld mancherorts schon „Endzeitstimmung“ aufkeimt) um eine realistische Sicht der Dinge: „Auch bei anderen Klubs rennt nicht alles rund, aber die hauen die Nerven nicht weg – und ich werfe sie ebenfalls nicht weg! Wir bleiben ruhig und werden uns im Winter bestmöglich verstärken, so wie wir es jedes Jahr tun!“
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