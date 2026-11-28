Drei Rennen, kein einziges Podest – Österreichs Herren starteten durchwachsen in die Saison, hinken den eigenen Ansprüchen noch hinterher. Was sich in Übersee ändern soll. Im Idealfall gleich heute, beim Speed-Auftakt im Super-G von Copper Mountain – also in jener Disziplin, in der Österreichs Trauben am Höchsten hängen. „Da sind wir richtig breit aufgestellt, sind die Erwartungen sehr hoch“, bekräftigt Cheftrainer Marko Pfeifer.