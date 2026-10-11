Spott aus Russland: „Geht Trump nur um Ölpreis“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte daraufhin, von der angeblichen Einigung nichts gewusst zu haben. Zugleich stellte er klar, dass Kiew einer Waffenruhe zustimmen würde, wenn Russland ebenfalls mitziehe. „Wenn Präsident Trump das mit Putin ausgehandelt hat – bitte teilen Sie uns mit, wann die Waffenruhe beginnt. Wir sind bereit und werden sie akzeptieren“, sagte Selenskyj dem US-Medium „Axios“.