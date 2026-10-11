Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flop um Waffenruhe

Spott aus Russland: „Geht Trump nur um Ölpreis“

Außenpolitik
11.10.2026 22:55
Die Zweifel an der tatsächlichen Vereinbarung einer Waffenruhe in der Ukraine werden immer ...
Die Zweifel an der tatsächlichen Vereinbarung einer Waffenruhe in der Ukraine werden immer lauter.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI, OLGA MALTSEVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Waffenruhe im Ukraine-Krieg? US-Präsident Donald Trump hat eine sofortige Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine verkündet. Nachdem sogar Wolodymyr Selenskyj sich darüber überrascht gezeigt hatte, kommen nun auch Zweifel aus Russland. Ein Abgeordneter der Staatsduma vermutet, Trump wolle mit seiner Ankündigung vor allem verhindern, dass die Ölpreise weiter steigen. Währenddessen meldet die Ukraine weitere russische Angriffe auf ihre Energieversorgung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wir wissen alle, dass Trump oft Dinge sagt, damit die Ölpreise nicht steigen“, sagte Igor Ananskich, stellvertretender Vorsitzender des Energieausschusses der russischen Staatsduma, dem russischen Medium „Ostorozhno Novosti“. Er habe keine Informationen über eine Energie-Waffenruhe und wisse nicht, inwieweit Trumps Aussage der Realität entspreche, erklärte der Abgeordnete laut dem ukrainischen Nachrichtenportal „Kyiv Independent“.

Ob es derlei Absprachen also tatsächlich gegeben hat, ist nach wie vor unklar – eine offizielle Bestätigung oder ein offizielles Dementi aus Russland gab es am Sonntag nicht.

Selenskyj wusste nichts von der Einigung
Trump hatte am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass mit sofortiger Wirkung eine Energie-Waffenruhe im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gelte. „Beide Seiten haben zugestimmt. Brecht sie nicht!“, forderte der US-Präsident. Konkrete Details zu Beginn und Umfang der Vereinbarung nannte er nicht.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte daraufhin, von der angeblichen Einigung nichts gewusst zu haben. Zugleich stellte er klar, dass Kiew einer Waffenruhe zustimmen würde, wenn Russland ebenfalls mitziehe. „Wenn Präsident Trump das mit Putin ausgehandelt hat – bitte teilen Sie uns mit, wann die Waffenruhe beginnt. Wir sind bereit und werden sie akzeptieren“, sagte Selenskyj dem US-Medium „Axios“.

Angriffe auf Energieanlagen gehen weiter
Zusätzliche Zweifel an der Umsetzung der Waffenruhe wecken Berichte über weitere russische Angriffe. Selenskyj erklärte, Russland habe am Sonntag erneut die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. In Charkiw sei das Wärmekraftwerk Nummer 5 getroffen worden. Das ukrainische Präsidialamt bestätigte, dass der Angriff tatsächlich nach Trumps Ankündigung erfolgt sei.

Lesen Sie auch:
Mit einer kurzen Botschaft auf Truth Social überraschte Trump im Ukraine-Krieg mit einer neuen ...
„Wann beginnt sie?“
Trump verkündet Waffenruhe – Selenskyj überrascht
11.10.2026
Bomben fliegen weiter
Putin macht klar, was er von Trump-Waffenruhe hält
11.10.2026
Streit um Putin-Deal
Trump will Selenskyj loswerden – Kiew reagiert
10.10.2026

Auch in Kiew geriet die Energieversorgung erneut unter Druck. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete von Schäden an einer Hochspannungsleitung und erklärte, Einsatzkräfte seien bereits vor Ort. In Teilen der Hauptstadt war zudem die Wasserversorgung unterbrochen.

Trump steht wegen Spritpreisen unter Druck
Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Trump wegen der hohen Treibstoffpreise in den USA unter Druck steht. Diese sind im Zuge des Kriegs der USA gegen den Iran stark gestiegen. Vor den Zwischenwahlen im November ist die Preisentwicklung auch politisch heikel.

Parallel dazu hatte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Vereinbarung über zusätzliche Diesel-Exporte getroffen. Russland lockerte sein bisheriges Exportverbot teilweise. Dadurch sollen zunächst mehr als 300.000 Tonnen Diesel auf den Weltmarkt gelangen. Für November stellte Trump weitere Liefermengen in Aussicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.10.2026 22:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
RusslandKiewUkraine
Ölpreis
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
86.708 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
68.943 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Österreich
Verdienen mehr als Minister: „Keine zahlt Steuern“
66.959 mal gelesen
Im Rotlichtmilieu dürfte es laut Insiderin Kim Probleme in Sachen Steuern geben – in der „Krone“ ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2534 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
1871 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1254 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Mehr Außenpolitik
Flop um Waffenruhe
Spott aus Russland: „Geht Trump nur um Ölpreis“
Ausgang beeinflusst?
Neue Enthüllung zum Brexit: Moskau im Visier
Geht um 14 Euro
Slowenen stimmen gegen eine Rundfunkgebühr
Bomben fliegen weiter
Putin macht klar, was er von Trump-Waffenruhe hält
Alle drei waren dafür
Paketsteuer bringt die Koalition vor Zerreißprobe
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf