Trump verkündet Waffenruhe – Selenskyj überrascht

Streit um Diesel und hohe Spritpreise

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund eines neuerlichen Konflikts zwischen Trump und Selenskyj. Der US-Präsident hatte die Ukraine wiederholt für eine weltweite Dieselknappheit verantwortlich gemacht. Gleichzeitig steht Trump innenpolitisch wegen hoher Lebenshaltungs- und Treibstoffkosten unter Druck. Die Spritpreise waren im Zuge des Kriegs der USA gegen den Iran stark gestiegen.

Parallel dazu vereinbarte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusätzliche Diesel-Exporte. Russland lockerte daraufhin sein bisheriges Exportverbot teilweise. Zunächst sollen dadurch mehr als 300.000 Tonnen Diesel auf den Weltmarkt gelangen können. Für November stellte Trump die Freigabe einer weiteren halben Million Tonnen sowie anschließend einer Million Tonnen in Aussicht.