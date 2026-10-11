Putin macht klar, was er von Trump-Waffenruhe hält

Selenskyj hatte daraufhin erklärt, von einer solchen Einigung nichts gewusst zu haben. In einem Interview mit dem US-Nachrichtenportal „Axios“ sagte er, die Ukraine werde einer Waffenruhe zustimmen, wenn auch Russland mitziehe. „Wenn Präsident Trump das mit Putin ausgehandelt hat – bitte teilen Sie uns mit, wann die Waffenruhe beginnt. Wir sind bereit und werden sie akzeptieren“, wurde Selenskyj zitiert.