Trump will Selenskyj loswerden – Kiew reagiert

Zuvor hatte Trump vor Reportern in Washington erklärt, es sei Zeit für einen neuen Präsidenten in der Ukraine. Selenskyj habe zahlreiche Gelegenheiten gehabt, den Krieg zu beenden, diese aber nicht genutzt, behauptete der US-Präsident. Die Ukrainer sollten sich einen Anführer suchen, der eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges schließen könne.