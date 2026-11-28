Die „Krone“ berichtete über den kriminellen Sprit-Schmäh: Ein in Salzburg lebender Serbe (29) hatte mit entwendeten Tankkarten einer kroatischen Transportfirma Fahrzeuge etlicher Personen aufgefüllt: für einen Euro pro Liter Diesel. Jetzt wird der Fall noch einmal in Salzburg verhandelt.
Zwischen September 2025 und Jänner 2026 tankte der 29-Jährige mit den Tankkarten 136-mal. Rund 68.000 Euro Schaden entstand der Firma.
Im September saß er deswegen im Landesgericht Salzburg vor dem Richter, der ihm eine Diversion anbot: Bei Zahlung von 10.000 Euro wird das Verfahren eingestellt. Der Staatsanwalt legte aber dagegen Beschwerde ein.
Mit Erfolg: Aufgrund der „organisierten Kriminalität“ brauche es eine generalpräventive Strafe, argumentierte das Oberlandesgericht und hob die Diversion auf. Jetzt muss der Fall noch einmal in Salzburg verhandelt werden.
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