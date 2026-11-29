Eine Salzburger Familie verschenkt Riesen-Baum aus ihrem Garten über eine Online-Plattform. Mit nur einer Bedingung: Die Blaufichte soll bei ihrem neuen Besitzer einen letzten großen Auftritt als Weihnachtsbaum haben.
„Ich kann mich noch genau erinnern. Wir haben den Baum im Jahr 1967 gekauft, als wir hier eingezogen sind. Damals war er ungefähr menschengroß. Mittlerweile ist er auf rund 15 Meter angewachsen“, erzählt Wolf-Dieter Wallner. So viele Erinnerungen an dem jahrzehntealten Baum auch hängen, er muss ehestmöglich weg.
„Im Haus gegenüber sind neue Nachbarn eingezogen. Durch den großen Baum haben sie kaum Licht in der Wohnung und haben uns daher gebeten, ob wir die Fichte fällen können“, erzählt Wallner.
Die Zeit heuer noch einen Abnehmer zu finden drängt
Dieser Bitte versucht die Familie aus Salzburg-Stadt nun nachzukommen. Unter einer Bedingung: „Wir hätten gerne, dass der Baum irgendwo als Weihnachtsbaum noch einmal einen großen Auftritt haben darf. Zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt, einem Dorfplatz oder einem Firmenareal.“ Doch die Zeit drängt. Noch hat die Familie keinen Abnehmer gefunden.
Die Abholung des Baums kann jederzeit erfolgen. Man kann die Blaufichte sehr gut mit einem Kran aus unserem Garten herausheben.
Christian Wallner
Online-Handelsplattform als große Hoffnung
Große Weihnachtsmärkte suchen üblicherweise bereits mehrere Monate im Voraus nach einem Baum, den sie aufstellen können. So kam etwa der Christbaum für den heurigen 52. Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz aus Golling (Tennengau). „So etwas würden wir uns für unsere Blaufichte auch wünschen. Es ist so ein schöner, symmetrisch gewachsener und vor allem seltener Baum“, betont die Familie Wallner.
Vor allem Sohn Christian gibt die Hoffnung nicht auf. Er inserierte den Nadelbaum auf der Online-Plattform willhaben. Frei nach dem Motto: Man darf nichts unversucht lassen.
„Die Abholung kann jederzeit erfolgen. Man kann die Fichte gut mit einem Kran aus dem Garten heben. Für Gemeinden, Vereine oder Firmen sollte es kein Problem sein, solch Equipment zu organisieren“, zeigt sich Christian Wallner optimistisch, dass sich der Weihnachtswunsch seiner Familie heuer doch noch erfüllt.
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