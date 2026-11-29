Die Zeit heuer noch einen Abnehmer zu finden drängt

Dieser Bitte versucht die Familie aus Salzburg-Stadt nun nachzukommen. Unter einer Bedingung: „Wir hätten gerne, dass der Baum irgendwo als Weihnachtsbaum noch einmal einen großen Auftritt haben darf. Zum Beispiel auf einem Weihnachtsmarkt, einem Dorfplatz oder einem Firmenareal.“ Doch die Zeit drängt. Noch hat die Familie keinen Abnehmer gefunden.