Die stetig steigenden Treibstoffpreise an Österreichs Tankstellen lassen jetzt auch Kriminelle aktiv werden, wie ein aktueller Fall aus dem Pinzgau zeigt. Aus einem unversperrten Tank wurden am 10. November im Ortsteil Högmoos rund 100 Liter Diesel gestohlen. Videokameras filmten die beiden mutmaßlichen Täter: Zweimal sind sie demnach mit einem weißen Kastenwagen zum Firmengelände gefahren und haben dieses nach kurzer Zeit wieder verlassen.