18 Tage nach dem Diebstahl von rund 100 Liter Diesel aus einem unversperrten Tank konnte die Polizei den Kriminalfall lösen, der sich in Taxenbach abgespielt hat. Zwei Bulgaren (46, 30) konnten durch Videoaufzeichnungen überführt werden.
Die stetig steigenden Treibstoffpreise an Österreichs Tankstellen lassen jetzt auch Kriminelle aktiv werden, wie ein aktueller Fall aus dem Pinzgau zeigt. Aus einem unversperrten Tank wurden am 10. November im Ortsteil Högmoos rund 100 Liter Diesel gestohlen. Videokameras filmten die beiden mutmaßlichen Täter: Zweimal sind sie demnach mit einem weißen Kastenwagen zum Firmengelände gefahren und haben dieses nach kurzer Zeit wieder verlassen.
Am Abend des 27. November bemerkte eine Polizeistreife einen ähnlich aussehenden weißen Kastenwagen: Der Wagen wurde kontrolliert. Und rasch war klar, dass es sich bei den Insassen – zwei Bulgaren (46, 30) – um die mutmaßlichen Diesel-Diebe handelte. Beide zeigten sich im Verhör bereits geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.
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