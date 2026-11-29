Ein Kommentar von „Salzburg-Krone“-Chefredakteur Claus Pándi.
Ende September verbreiteten Salzburger SPÖ-Politiker die Story, Peter Eder habe nach seinem Amtsantritt als Parteichef einen „Raketenstart“ hingelegt. Zur Untermauerung der etwas abenteuerlich klingenden Erzählung wurde auf Umfragen verwiesen, die man noch im Tresor der Parteizentrale liegen lasse.
Nun ja: Wie wir nach der Umfrageblamage der SPÖ wissen, war das weniger eine Geschichte, sondern eher ein Gschichtl. Oder es ist seit dem Spätherbst etwas passiert, das die Eder-Rakete im politischen Orbit verglühen ließ. Die SPÖ mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer an der Spitze liegt noch immer dort, wo sie unter David Egger lag.
Eventuell denken die Salzburger Roten bereits in Alternativen. Peter Eder hat diese – vermutlich unbeabsichtigt – in einem Interview mit dem „Standard“ am Samstag ins Spiel gebracht. Etwas gönnerhaft sagte Eder dort über die in den Vertrauenswerten hoch im Kurs stehende Staatssekretärin Michaela Schmidt, dass die sich „von der Expertin zur Politikerin weiterentwickelt“ habe.
Abgesehen davon, dass man bezweifeln darf, ob es eine Weiterentwicklung ist, wenn aus einer Expertin eine Politikerin wird: Vielleicht könnte Schmidt, sollte sie nicht noch Ministerin werden, zur Nummer 1 der Salzburger SPÖ aufsteigen?
Bloß: Marlene Svazeks FPÖ wäre mit Michaela Schmidt an der SPÖ-Spitze wohl kaum zu bremsen. Der Aufstieg der Blauen scheint trotz hausgemachter Blödheiten und Provokationen (siehe Story über Dominic Maier) unaufhaltsam.
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