Nun ja: Wie wir nach der Umfrageblamage der SPÖ wissen, war das weniger eine Geschichte, sondern eher ein Gschichtl. Oder es ist seit dem Spätherbst etwas passiert, das die Eder-Rakete im politischen Orbit verglühen ließ. Die SPÖ mit dem Präsidenten der Arbeiterkammer an der Spitze liegt noch immer dort, wo sie unter David Egger lag.