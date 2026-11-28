Für die 17-Jährige geht mit ihrer Rolle als Christkind ein Wunsch in Erfüllung. „Ich selbst habe als Kind sehr lange an das Christkind geglaubt und Weihnachten immer mit etwas Magie verbunden. Diese besondere Vorstellung ist mir bis heute in schöner Erinnerung geblieben. Umso schöner finde ich den Gedanken, nun selbst ein Teil davon sein zu dürfen“, erzählt sie.