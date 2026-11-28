Sarah Ausweger (17) ist heuer das Salzburger Christkind. Begleitet wird sie von Engerln Lisa Hofer und Vanessa Pinc. Ihr erster gemeinsamer Auftritt findet am Sonntag um 16 Uhr am Domplatz statt.
Für die 17-Jährige geht mit ihrer Rolle als Christkind ein Wunsch in Erfüllung. „Ich selbst habe als Kind sehr lange an das Christkind geglaubt und Weihnachten immer mit etwas Magie verbunden. Diese besondere Vorstellung ist mir bis heute in schöner Erinnerung geblieben. Umso schöner finde ich den Gedanken, nun selbst ein Teil davon sein zu dürfen“, erzählt sie.
Seit 1974 sind das Christkind und seine Engerl ein fester Bestandteil des Salzburger Christkindlmarktes. An den Adventsonntagen ist das himmlische Trio gemeinsam am Christkindlmarkt unterwegs. An Mittwochen ist das Christkind alleine auf Tour.
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