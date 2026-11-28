Gegen Samstagmittag machen sich bereits Hunderte Skiliebhaber und Musikfans auf nach Obertauern. Dort stand das offizielle Ski-Opening mit einem Konzert der „Fanta Vier“ an. Obwohl diese erst in den Abendstunden gegen halb neun auftraten, staute es aufgrund des großen Verkehrsaufkommens aber bereits am späten Vormittag stark.