Frischer Pulverschnee, strahlender Sonnenschein und ein Konzert der „Fantastischen Vier“ – Grund genug für echte Skifans, schon am Samstagvormittag nach Obertauern zu fahren. Die Geduld der Anreisenden wurde aber vor Ort ordentlich auf die Probe stellt. Der starke Verkehr sorgte für eine Straßenüberlastung und gehörige Wartezeit.
Gegen Samstagmittag machen sich bereits Hunderte Skiliebhaber und Musikfans auf nach Obertauern. Dort stand das offizielle Ski-Opening mit einem Konzert der „Fanta Vier“ an. Obwohl diese erst in den Abendstunden gegen halb neun auftraten, staute es aufgrund des großen Verkehrsaufkommens aber bereits am späten Vormittag stark.
Der Verkehrsclub ARBÖ warnte bereits vorab vor möglichen Wartezeiten. Dennoch, ganz verhindern ließen sich Staus am Samstag nicht. Rund eine halbe Stunde Verzögerung mussten Anreisende auf der B99, der Katschbergstraße, hinnehmen. Die Straße war kurzzeitig komplett überlastet.
Ein ähnliches Bild dürfte sich wohl kommenden Freitag, am 4. Dezember, wiederholen. Dann tritt nämlich Popstar Anastacia in Obertauern auf. Der ARBÖ empfiehlt Zeitreserven einzuplanen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.