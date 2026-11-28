Eine theatrale Spurensuche auf den Pfaden von Autor Stefan Zweig ist „Declaração: Ich habe das Leben zu sehr geliebt“ vom Salzburger Landestheater. Für ihre Rolle in dem Schauspiel hat sich Mimin Sarah Zaharanski sogar auch im echten Leben auf Recherche nach den Wurzeln von Stefan Zweig gemacht.
„Ich bin tatsächlich nach Brasilien geflogen und war in Petrópolis in seinem Haus, wo er und seine zweite Ehefrau Lotte, die ich spiele, gelebt und sich schließlich auch umgebracht haben. Diese Energie spürt man“, erzählt Zaharanski.
Gemeinsam mit ihren Kollegen Matthias Hermann und Britta Bayer zeichnet die Halleiner Schauspielerin auf der Bühne ein höchst persönliches Bild dieses literarischen Künstlers.
Die Premiere fand am Freitag im Rahmen der ersten Salzburger Stefan-Zweig-Tage im Schloss Leopoldskron statt. Bis zum 2. Jänner wird das Stück noch in den Kammerspielen gezeigt.
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