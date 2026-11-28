„Müssen schauen, dass wir da rauskommen“

Bregenz-Spieler Muller drehte die Partie in der zweiten Halbzeit im Alleingang und zugunsten der Vorarlberger. „Wir haben wieder ein Spiel aus der Hand gegeben“, sagte Trainer Christian Schaider. „Die Enttäuschung war riesengroß, eine vollkommen unnötige Niederlage“, fügte der Bayer an. Das 1:2 gegen Bregenz war die bereits dritte Niederlage in Folge für die Austria. „Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Serie herauskommen“, sagte Gebauer. Wie das funktioniert? „Gemeinsam“, betonte Kapitän Florian Rieder.