Niederlage im Osten, Niederlage im Westen! Während der FC Liefering gegen die Admira verlor, gab es ganz im Westen Österreichs für Austria Salzburg ebenfalls nichts zu feiern. Die Violetten verloren gegen Schwarz-Weiß Bregenz mit 1:2. Es war bereits die dritte Niederlage in Serie für die Maxglaner.
Chance um Chance vergab Austria Salzburg am Samstag im Zweitliga-Spiel gegen Schwarz-Weiß Bregenz. „In der ersten Halbzeit müssen wir 3:0 oder 4:0 führen, aber der Ball wollte nicht ins Eckige“, sagte Routinier Christian Gebauer, der nach 19 Minuten den Führungstreffer von Teamkollege Christian Huetz sah. Aber die Austria verpasste es, das Spiel zu „killen“.
„Müssen schauen, dass wir da rauskommen“
Bregenz-Spieler Muller drehte die Partie in der zweiten Halbzeit im Alleingang und zugunsten der Vorarlberger. „Wir haben wieder ein Spiel aus der Hand gegeben“, sagte Trainer Christian Schaider. „Die Enttäuschung war riesengroß, eine vollkommen unnötige Niederlage“, fügte der Bayer an. Das 1:2 gegen Bregenz war die bereits dritte Niederlage in Folge für die Austria. „Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Serie herauskommen“, sagte Gebauer. Wie das funktioniert? „Gemeinsam“, betonte Kapitän Florian Rieder.
Lokalkonkurrent FC Liefering holte bei der Admira ebenfalls keine Punkte. Auch für die Jungbullen setzte es ein 1:2. Hausherren-Kicker Forst traf nach 64 Sekunden zur Führung für die Niederösterreicher. Miha Matjasec, der heuer in der Youth League schon aufzeigte, erzielte den Ausgleich für die Gäste. Als schon alles mit einem Unentschieden rechnete, traf der Ex-Lieferinger Schmidt zum Sieg für die Admira.
Nach 14 gespielten Runden rangiert Liefering auf Rang sieben, die Austria ist Neunter. Vor der Winterpause sind noch zwei Runden zu gehen.
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