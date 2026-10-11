Schlager-Star Heino versteigert sein Hab und Gut

Blau, blau, blau blüht nicht nur der von Heino so erfolgreich besungene Enzian, sondern auch das BMW-Z4-Cabrio, das aktuell in einer großen Lagerhalle in Klagenfurt steht. Das einstige Auto seiner verstorbenen Frau Hannelore ist nur eines von mehr als 1200 Exponaten aus dem gemeinsamen Besitz, von denen sich der 87-jährige Schlagerstar trennen möchte.