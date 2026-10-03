Heino: „Himmel auf Erden“ mit Wahlsohn Werner

Sein Manager Helmut sei für ihn inzwischen wie ein Sohn, sagte Heino in der Sendung. „Er liest mir alle Wünsche von den Augen oder vom Mund ab.“ Dessen kleiner Sohn nenne ihn Opa und bringe ihm morgens die Zeitung. Sie seien eine schöne Familie, sagte Heino. „Ich war nie so glücklich, Hannelore jetzt ausgenommen, wie ich jetzt bin.“