Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher

Doch der Wettbewerb wird nicht einfacher. BYD und andere chinesische Hersteller drängen mit aller Macht in den europäischen Markt. Das drückt die Gewinne und Margen der etablierten Anbieter nach unten. „Der Preis- und Wettbewerbsdruck wird weiter steigen“, sagt Schützinger. Österreichs Automarkt bleibt also in Bewegung, und er ist elektrischer, internationaler und spannender denn je.