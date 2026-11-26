Sturm Graz verliert beim vom Ex-Coach Christian Ilzer trainierten Bundesligisten Hoffenheim trotz einer 1:0-Pausenführung noch mit 1:3. Hier die Stimmen zum Spiel via Canal+: ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist schwierig, es richtig einzuordnen. Wir wissen, gegen wen wir gespielt haben, und es hat in den ersten 60, 70 Minuten richtig gut ausgeschaut und das hat sich auch am Ergebnis widergespiegelt. Es ist schade, dass wir es dann noch hergegeben haben. Man hat gesehen, dass man sich auf dem Niveau keine Fehler leisten darf. Wir haben dreimal nach einem Ballverlust ein Tor gekriegt, das tut schon weh, aber der Auftritt war schon sehr passabel heute. Die Struktur, die wir heute gewählt haben, hat sehr gut gepasst. Es war nicht eine reine Verteidigungsschlacht, wir haben eine gute Balance im Spiel gehabt.“
Christian Ilzer (Hoffenheim-Trainer): „Wir waren mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden, aber auch weil es Sturm sehr gut gemacht hat. Sie waren präsenter, hatten mehr Energie und wir haben den Abnützungskampf im Zentrum verloren und hatten in der Offensive keine Entscheidungsschnelligkeit. Sturm ist verdient in Führung gegangen. Das Positive ist, dass wir auf das komplizierte Spiel eine Antwort gefunden haben. Mit der zweiten Hälfte haben wir verdient gewonnen. Sturm ist durch den hohen Invest spürbar die Kraft ausgegangen. Bei uns haben die Einwechselspieler eine gute Energie reingebracht und fußballerische Qualität, was uns einen ganz wichtigen Sieg gebracht hat.“
Oumar Diakite (Sturm-Torschütze): „Wir haben es in der ersten Hälfte sehr gut gemacht, aber in so einem Spiel reicht das nicht. Wir haben in der zweiten Hälfte ein paar Fehler gemacht und auf so einer Ebene muss man gegen starke Gegner dafür bezahlen. Es tut weh, so zu verlieren. Es ist ein schwieriger Moment für uns, wir dürfen aber nicht aufgeben und müssen weiterkämpfen. Ich habe Vertrauen in die Spieler und bin sicher, wir kommen zurück. Ich bin auf die Schulter gefallen, es ist ein bisschen schmerzhaft, aber ich denke, es ist okay.“
Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir investieren so viel, haben viel Gutes gemacht, aber am Ende zehn Minuten zu viel zugelassen, nicht bis am Ende verteidigt. Dann hat Hoffenheim Klasse gezeigt, dass sie super Einzelspieler vorne haben. Wir wollten eine Reaktion zeigen, und ich glaube, dass wir über weite Strecken auch richtig gut gespielt haben. Mit ein bisschen Glück wären wir vielleicht 2:0 vorne, dann wäre es für uns gelaufen. Aber wir dürfen diese Fehler auf diesem Niveau nicht machen und die werden auch in der Liga bestraft. Wir müssen daraus lernen. Ich gratuliere ihnen, sie haben verdient gewonnen.“
Alexander Prass (Hoffenheim-Spieler): „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht griffig genug, nicht gut genug in Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen und uns hat die Energie ein bisschen gefehlt. Wir haben das zur Pause klar angesprochen, uns Szenen angesehen, wo es Räume gibt und das dann in der zweiten Halbzeit besser umsetzen können. Sturm hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir es noch gedreht haben. Jeder Einzelne hat dann ein, zwei Schippen draufgelegt, dann haben wir uns auch qualitativ durchsetzen können.“
Patrick Wimmer (Hoffenheim-Spieler): „Es war ein überragendes Gefühl, wieder am Platz zu stehen, wir haben eine gute Energie reingebracht, die letzten 30 Minuten waren richtig gut. Es hat sich sehr geil angefühlt. Die erste Halbzeit war nicht, wie wir uns das vorgestellt hatten. Der Sieg tut der Mannschaft gut.“
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