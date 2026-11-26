Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist schwierig, es richtig einzuordnen. Wir wissen, gegen wen wir gespielt haben, und es hat in den ersten 60, 70 Minuten richtig gut ausgeschaut und das hat sich auch am Ergebnis widergespiegelt. Es ist schade, dass wir es dann noch hergegeben haben. Man hat gesehen, dass man sich auf dem Niveau keine Fehler leisten darf. Wir haben dreimal nach einem Ballverlust ein Tor gekriegt, das tut schon weh, aber der Auftritt war schon sehr passabel heute. Die Struktur, die wir heute gewählt haben, hat sehr gut gepasst. Es war nicht eine reine Verteidigungsschlacht, wir haben eine gute Balance im Spiel gehabt.“